Au cours d’un match haché, Caroline Garcia s’in­cline en trois manches face à la Croate Donna Vekic (4−6, 6–3, 5–7).

Si la lyon­naise a trouvé son rythme par séquences, elle a commis malgré tout trop de fautes pour espérer s’im­poser même si la dernière manche a été très serrée. Une stat résumé le match, deux balles de break conver­ties sur 16 obtenues.

On ne le dira pas assez mais Caro devrait quand même analyser ses statis­tiques pour savoir si sa fameuse tactique du retour sur 2ème balle à quelques mètres de la ligne du carré de service est efficace.

Dans la premier set à 4–5, elle menait 40–0 sur le service de son adver­saire avant d’en balancer trois dans les gradins pour perdre cette manche décisive.

On veut bien penser que l’idée qu’un jour tout marchera soit une ligne direc­trice mais sur cette finale c’est encore là que le bas blesse, on aime­rait qu’elle propose de temps en temps un jeu de tran­si­tion avec une tactique construite autour de temps forts et de temps faibles. A tenter de jouer aussi vite en perma­nence, Caro se fatigue émotion­nel­le­ment et physi­que­ment surtout face à une adver­saire qui a bien analysé la situa­tion et dont le jeu en contre peut être très efficace.

Deux finales et deux défaites cruelles sur deux scéna­rios presque iden­tiques, Caro méri­te­rait un petit reset sur certaines séquences pour fina­le­ment gagner en épais­seur et ne pas se perdre dans une recherche presque systé­ma­tique du point gagnant sur chaque échange.