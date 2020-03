Diminuée par une blessure au genou en fin d’année 2019, Johanna Konta avait bien du mal à débuter sa saison 2020 puisqu’elle a enchaîné trois défaites de rang (Brisbane, Open d’Australie et Saint-Pétersbourg). Face à Kim Clijsters à Monterrey, elle a débloqué son compteur en s’imposant 6-3, 7-5. A l’issue de la rencontre, la Britannique a fait part de son émotion d’affronter l’ancienne numéro 1 mondiale (propos relayés par la WTA) : « C’était très difficile. Kim est une cogneuse incroyable. Cette capacité a fait d’elle une multiple gagnante de Grand Chelem. C’est pourquoi elle est capable de revenir et de rejouer après plus de sept ans d’absence à un tel niveau (…) Quand j’étais une jeune joueuse, je n’avais jamais pensé un jour que j’affronterais Kim Clijsters dans ma carrière. Je me sens vraiment privilégiée et honorée de partager le terrain avec une telle championne. C’est agréable de la retrouver. »