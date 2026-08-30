Le hasard fait parfois bien les choses, Diane Parry a eu l’occasion de le constater. Initialement non prévue pour disputer, le WTA 500 de Monterrey, la numéro un Française ne regrette sûrement pas son choix de dernière minute de s’aligner au Mexique.
Dans la nuit de ce samedi à dimanche, la 50e joueuse mondiale a triomphé d’Elise Mertens en finale, malgré une grosse baisse de régime dans la seconde manche (6−4, 0–6, 6–3). Un premier sacre sur le circuit que la Niçoise n’aura pas le temps de digérer. La Tricolore est programmée pour disputer son entrée en lice à l’US Open dès ce lundi contre la Suissesse Viktorija Golubic. Dans les colonnes de L’Équipe, la joueuse de 23 ans a expliqué la suite du programme des prochains jours.
« C’est vrai que dans un monde idéal, j’aurais aimé avoir quelques jours pour célébrer ça avec mon équipe et pour me préparer aux conditions de l’US Open. Mais on va prendre l’avion dimanche à 5 heures pour un vol avec escale jusqu’à New York. Je ne suis même pas sûre de pouvoir taper avant lundi. Je vais faire l’échauffement d’avant match et rentrer sur le court pour commencer le tournoi ».
Ce beau parcours permet à Parry d’atteindre son meilleur classement en carrière, le 30e rang WTA. De quoi aborder avec le plein de confiance la dernière levée du Grand Chelem.
Publié le dimanche 30 août 2026 à 10:02