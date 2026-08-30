Le hasard fait parfois bien les choses, Diane Parry a eu l’oc­ca­sion de le constater. Initialement non prévue pour disputer, le WTA 500 de Monterrey, la numéro un Française ne regrette sûre­ment pas son choix de dernière minute de s’ali­gner au Mexique.

Dans la nuit de ce samedi à dimanche, la 50e joueuse mondiale a triomphé d’Elise Mertens en finale, malgré une grosse baisse de régime dans la seconde manche (6−4, 0–6, 6–3). Un premier sacre sur le circuit que la Niçoise n’aura pas le temps de digérer. La Tricolore est programmée pour disputer son entrée en lice à l’US Open dès ce lundi contre la Suissesse Viktorija Golubic. Dans les colonnes de L’Équipe, la joueuse de 23 ans a expliqué la suite du programme des prochains jours.

« C’est vrai que dans un monde idéal, j’au­rais aimé avoir quelques jours pour célé­brer ça avec mon équipe et pour me préparer aux condi­tions de l’US Open. Mais on va prendre l’avion dimanche à 5 heures pour un vol avec escale jusqu’à New York. Je ne suis même pas sûre de pouvoir taper avant lundi. Je vais faire l’échauf­fe­ment d’avant match et rentrer sur le court pour commencer le tournoi ».

Ce beau parcours permet à Parry d’at­teindre son meilleur clas­se­ment en carrière, le 30e rang WTA. De quoi aborder avec le plein de confiance la dernière levée du Grand Chelem.