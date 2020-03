Elina Svitolina a mis fin à une disette de plus 17 mois sur le circuit sans le moindre titre. L’Ukrainienne a remporté le tournoi de Monterrey grâce à une victoire 7-5, 4-6, 6-4 face à la Tchèque Marie Bouzkova. La nouvelle cinquième joueuse mondiale remporte ainsi un 14e titre en carrière, le premier depuis octobre 2018 au Masters de Singapour.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion ! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ

— WTA (@WTA) March 9, 2020