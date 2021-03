Leylah Annie Fernandez a seule­ment 18 ans et elle a déjà remporté son premier titre sur le circuit prin­cipal lors de sa toute première finale, à Monterrey ce dimanche. Née à Montréal, la fran­co­phone a fait preuve d’une grande matu­rité sur le court, comme en dehors.

« Après le match, j’ai vu tout les digni­taires se présenter sur le terrain avec les trophées… Je me suis assise, j’ai pris quelques respi­ra­tions profondes et puis j’ai réalisé que j’avais gagné », a raconté Fernandez. « Ce qui m’attriste un peu, c’est que ma famille n’est pas ici pour célé­brer avec moi. Je suis toute­fois heureuse que le travail ardu et les sacri­fices que nous avons faits depuis le début portent leurs fruits. J’espère qu’il y aura beau­coup d’autres titres et que mes proches seront à mes côtés les prochaines fois. J’ai simple­ment essayé de me dire que c’était un match comme les autres. Je voulais me concen­trer sur mon jeu, exécuter mon plan de match. Je pense que tout fonc­tion­nait bien dans les moments impor­tants, Je suis heureuse de la façon dont je me suis comportée dans le moment présent sans me laisser déconcentrer. »