Sloane Stephens (37e) a bien du mal à enchaîner. Alors qu’elle avait mis fin à une spirale négative en remportant son premier tour, l’Américaine a rechuté dès le deuxième tour en s’inclinant 6-7(4), 6-3, 6-3 face à Leylah Fernandez (126e). Sur les deux derniers sets, l’ancienne lauréate de l’US Open 2017 n’a pas eu la moindre balle de break. La Canadienne de 17 ans confirme sa bonne forme et se qualifie pour un nouveau quart de finale, elle qui était finaliste à Acapulco la semaine dernière. Elle affrontera Svitolina ou Govortsova.

Another quarterfinal for the 17-year-old 🇨🇦@leylahfernandez defeats no.5 seed Stephens, 6-7(4), 6-3, 6-3, at @Abierto_GNP ! pic.twitter.com/Fc0A5Xzozk

