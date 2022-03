Comme sa compa­triote Dayana Yastremska à Lyon, Elina Svitolina atteint les quarts de finales à Monterrey. Grâce à sa victoire contre la Bulgare Viktoriya Tomova (7–6(3) 3–6 6–2), la femme de Gaël Monfils augmente surtout sa cagnotte pour l’armée ukrai­nienne, à qui elle a promis de donner ses futurs gains en tournoi.

« Je ne jouais pas très bien, mais je me battu, jusqu’à la fin. Vous savez, le drapeau ukrai­nien (dans les tribunes, ndlr) m’a vrai­ment aidé aujourd’hui à me battre… Je me suis vrai­ment battu jusqu’à la fin, et j’ai fina­le­ment trouvé mon jeu », a avoué la 15e joueuse mondiale.