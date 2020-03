Et si Elina Svitolina lançait définitivement sa saison 2020 à Monterrey ? Plutôt décevante depuis le début de l’année, l’Ukrainienne tient parfaitement son statut au Mexique avec deux succès en deux sets. Avant Monterrey, l’actuelle septième mondiale avait perdu à trois reprises dès le premier tour en cinq tournois. « Je me sens bien. Je suis en forme et prête à jouer ce quart de finale, a confiée la joueuse de 25 ans à la WTA. Chaque match compte beaucoup pour moi. J’essaie de me préparer d’être prête pour ce qui se présente à moi. »

Son quart de finale sera un test intéressant face à la Canadienne Leylah Fernandez, espoir de 17 ans et révélation de ce début d’année avec sa finale à Acapulco : « Je sais que Fernandez commence à bien jouer en 2020. Elle frappe très bien dans la balle. » La native d’Odessa court après un titre depuis le Masters 2018