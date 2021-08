Auteur d’une année 2019 toni­truante (Quatre titres dont Indian Wells, Tonronto et l’US Open), Bianca Andreescu a été coupée dans son élan par plusieurs bles­sures et la pandémie. Avant cela, elle s’af­fir­mait comme une poten­tielle future patronne du circuit féminin.

Forfait aux Jeux et présente la semaine prochaine à Montréal pour défendre son titre sur la Coupe Rogers, cette dernière ayant été annulée en 2020, la Canadienne est déter­minée à revenir à ce niveau mais se veut prudente.

« Lors des dernières séances d’en­traî­ne­ment que j’ai effec­tuées, j’ai eu un senti­ment très positif. Je me sens tout à fait prêt à revenir à mon meilleur niveau après quelques mois qui ont été diffi­ciles pour moi. Ne pas pouvoir aller aux Jeux olym­piques a été une grande décep­tion pour moi. Je ne veux pas parler de la défense du titre car cela crée une certaine pres­sion et une certaine anxiété pour moi. Je me concentre sur le fait de prendre les choses match par match et, bien sûr, j’ai­me­rais être cham­pionne à nouveau, mais je ne pense pas qu’il soit bon de penser à cela. »