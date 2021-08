Après une année 2019 sublime où elle a notam­ment remporté la Coupe Rogers puis l’US Open, les deux fois face à Serena Williams, Bianca Andreescu a ensuite été rattrappée par les bles­sures et elles ont été nombreuses. Revenant sur cette période lors du media day au Québec, Bianca a évoqué sa victoire face à la légende Serena Williams en finale de Flushing Meadows.

« 2019 a été une bonne année pour moi, mais ce qui m’a vrai­ment aidé à obtenir le titre à l’US Open est dans l’aide que j’ai reçue de mon entraî­neur sur le plan mental. Je sais que beau­coup de gens n’ont pas vrai­ment apprécié que je batte Serena en finale, mais person­nel­le­ment, cela m’a rendu heureuse. C’était ma plus grande réus­site en tant que joueuse profes­sion­nelle. 2019 a été une année très promet­teuse pour moi. Maintenant, je suis tête de série dans tous les tour­nois. J’ai des titres et je me suis battu pour pouvoir tous les défendre. Sur le court, j’ai l’im­pres­sion d’être la même personne, car je n’ai pas peur et je me sens en confiance. Ces derniers mois ont été marqués par des hauts et des bas, mais je sens que je vais mieux. »