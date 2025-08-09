L’histoire de la céré­monie du match entre Viktoria Mboko et Naomi Osaka n’a pas fini de faire réagir la toile.

En effet, de nombreuses person­na­lités du tennis mondial sont reve­nues sur cette affaire, n’hésitant pas à rappeler le manque de classe de la Japonaise envers son adversaire.

Andy Roddick n’a pas dérogé à la règle et est revenu sur cette affaire dans son podcast :

« Elle ne voulait pas vrai­ment s’étendre beau­coup dans les discours d’après-match. Je vois des gens dire ‘elle aurait dû dire…’, je ne sais pas, on est le seul sport où l’on est obligé de parler après une défaite. Évidemment, on n’est pas au meilleur de nous‐mêmes dans cette situa­tion, et si les gens le sont, tant mieux, sinon, tant pis. Je préfé­re­rais qu’elle soit toujours amicale avec Victoria Mboko plutôt que seule­ment sur le Grandstand, devant un micro. Je ne sais pas si l’un ou l’autre est vrai, mais Naomi est géné­ra­le­ment bien aimée, polie, tout le monde l’apprécie, et parfois elle ne donne pas beau­coup quand elle n’est pas prête à le faire, et ça va très bien comme ça. »

Pour rappel, Osaka est revenue sur son geste et a présenté ses excuses à la jeune Canadienne.