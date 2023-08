Belinda Bencic s’est quali­fiée pour le troi­sième tour après une énorme bataille de 2h44 contre Alycia Parks (49ème).

À peine le nez en dehors du court, la Suissesse a été inter­ceptée pour un contrôle anti‐dopage interminable.

Cela ne lui a pas bien plu et elle n’a pas hésité à le faire savoir en confé­rence de presse.

« Je viens de passer une heure et demie à l’anti‐dopage sans pouvoir faire pipi après un match de trois heures, bien sûr. Je ne sais donc pas ce qu’ils attendent de moi, et je ne sais pas pour­quoi j’ai un trai­te­ment anti­do­page alors que j’ai gagné. Je n’ai même pas encore mangé. Je suis ici main­te­nant. J’ai pris un bain de glace rapide. J’ai dû les supplier de me donner un bain de glace et une douche en fait. Ce sont donc de nouvelles règles. Alors, oui, c’est comme ça que je récu­père, je suppose. Ce n’est pas l’idéal » a déclaré la numéro treize mondial.