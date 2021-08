Camilla vit un rêve. A 29 ans, elle a donc remporté un WTA1000 en réali­sant une semaine de rêve. En finale, elle a dominé Karolina Pliskova en deux manches : 6–3, 7–5.

Très nerveuse durant cette finale et cela se comprend, elle a même cassé une raquette de rage.

En confé­rence de presse, elle a expliqué qu’au final ce type de compor­te­ment est assez fréquent et que c’était aussi une moyen de se lâcher : « C’est quelque chose de très normal que lorsque les choses ne vont pas bien pour vous, vous essayez de briser cette tension d’une manière ou d’une autre. Aujourd’hui, il faisait très chaud et nous avons joué dans des condi­tions quelque peu diffi­ciles. Il y avait aussi un peu de vent. Ces condi­tions plus la fatigué accu­mulée après avoir joué six matchs dans la semaine on fait que cela été ma manière de me « lâcher ». Il faut s’y habi­tuer car c’est très normal au tennis (rires) »