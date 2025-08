Victoria Mboko est parvenue à battre Coco Gauff pour se hisser en quart de finale du WTA 1000 de Montréal. A seule­ment 18 ans, la jeune Canadienne fait sensa­tion et nombreux sont les obser­va­teurs qui ont été tentés de la comparer à son adver­saire, Coco Gauff, qui a égale­ment percer sur le circuit à un très jeune âge.

Des compa­rai­sons auxquelles l’Américaine a tout de suite coupé court, esti­mant qu’il était un juste pour Mboko de ne pas être vue comme une joueuse avec sa propre identité.

Coco Gauff was asked if she sees herself in Victoria Mboko, ‘No… I’ve never been one to compare myself to others, whether it be people compa­ring me to Serena or Venus, and I don’t think it’s fair to put that on her as well’



