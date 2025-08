Malgré des statis­tiques indignes d’une numéro deux mondiale depuis le début de ce WTA 1000 du Canada, Coco Gauff a passé l’obs­tacle Kudermetova pour se hisser en huitièmes de finale, où elle affron­tera la sensa­tion locale Victoria Mboko.

Au micro sur le court après sa quali­fi­ca­tion, l’Américaine est restée lucide sur son niveau de jeu moyen depuis le début du tournoi, mais tenait à mettre en avant sa force mentale.

« L’objectif du jeu est de survivre et d’avancer. Ce n’est pas mon meilleur niveau, mais c’est suffi­sant pour aujourd’hui. C’est tout ce que je peux demander. Mentalement, je suis très fière de moi. Il y a évidem­ment des aspects de mon jeu sur lesquels je dois travailler, et l’un d’entre eux est le service. Le fait que je gagne ces matchs sans être au meilleur de ma forme est quelque chose dont je peux être fière. Je ne peux qu’at­tendre avec impa­tience le moment où je serai au meilleur de ma forme… en espé­rant que ce sera un peu plus facile. »

Coco Gauff on beating Kudermetova in Montreal



Coco : “The goal of the game is to survive and advance. It’s not my best but it’s good enough for today. That’s all I can ask for.”



“After your last match I asked what you thought of your game.. you beat your­self up a little.. are… pic.twitter.com/mX0Vo4z5ns