Souvent comparé à Kournikova qui a une carrière un peu simi­laire, Eugénie Bouchard va donc offi­ciel­le­ment arrêter sa carrière même si c’était déjà le cas puiqu’elle a décidé de s’im­pli­quer dans le déve­lop­pe­ment du pick­lel­ball. En confé­rence de presse, elle a tenu à préciser les choses et a fait le point sur la situation.

« C’est un mélange de tris­tesse, de joie, de soula­ge­ment et de fébri­lité. Un soula­ge­ment, parce que je n’aurai plus besoin de souf­frir. Avant cette annonce, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je dois dire que j’ai reçu beau­coup de messages. La plupart des articles sont très posi­tifs. Je ressens beau­coup d’amour et de respect. C’est un bon feeling de se sentir appré­ciée. C’est ce que je ressens le plus depuis les dernières semaines »