Euro 2020 de foot­ball, belles perfor­mances aux Jeux olym­piques de Tokyo, finale de Wimbledon pour Matteo Berrettini, demi‐finales à Rome pour Lorenzo Sonego, éclo­sion de Lorenzo Musetti… Le sport italien n’en finit plus d’étonner les obser­va­teurs. Et ce n’est visi­ble­ment pas terminé…

Camila Giorgi a pris le relai et compte bien l’emmener jusqu’au bout du tournoi de Montréal. L’Italienne, très impres­sion­nante depuis le début de la semaine, a perdu son premier set en demi‐finales, contre Jessica Pegula (6–3, 3–6, 6–1). Fière d’avoir apporté de la varia­tion dans son jeu, la 71e joueuse mondiale affiche un tennis agressif très plai­sant depuis le début des Jeux olym­piques de Tokyo.

Elle affron­tera une sacrée cliente, en la personne de Karolina Pliskova, nette tombeuse d’Aryna Sabalenka en demies (6–3, 6–4). Si la fina­liste de Wimbledon et sixième joueuse mondiale part logi­que­ment favo­rite, rappe­lons qu’elle a perdu leurs deux derniers duels. Ces défaites sont inter­ve­nues assez récem­ment, à Eastbourne cette saison (2–6, 6–2, 6–2) et aux Jeux de Tokyo (6–4, 6–2). Néanmoins, la Tchèque, qui est montée en puis­sance au fur et à mesure du tournoi, mène toujours 5 victoires à 3 face à l’Italienne.

Leurs parcours respectifs :

Camila Giorgi :

Premier tour : Giorgi – Mertens (6–3, 7–5)

Deuxième tour : Giorgi – Podoroska (6–2, 6–4)

Huitièmes de finale : Giorgi – Kvitova (6–4, 6–4)

Quarts de finale : Giorgi – Gauff (6–4, 7–6(2)

Demi‐finales : Giorgi – Pegula (6–3, 3–6, 6–1)

Karolina Pliskova :

Premier tour : Bye

Deuxième tour : Pliskova – Vekic (4–6, 6–3, 7–6(2)

Huitièmes de finale : Pliskova – Anisimova (6–1, 7–6(8))

Quarts de finale : Pliskova – Sorribes Tormo (6–4, 6–0)

Demi‐finales : Pliskova – Sabalenka (6–3, 6–4)