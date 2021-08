La noto­riété d’Ons Jabeur en Tunisie est immense. Elle a dépassé les fron­tières depuis Wimbledon.

Hier soir à Montréal, elle a été soutenue comme jamais par les siens venus en nombre pour l’en­cou­rager : « Je savais qu’il y avait beau­coup de tuni­siens à Montréal mais pas à ce point là », a expliqué Ons qui va devoir s’at­ta­quer à un gros morceau lors du prochain tour où elle sera opposée à Bianca Andreescu.

Du coup, elle a fait preuve d’hu­mour et a demandé une faveur aux orga­ni­sa­teurs : « Même s’ils font du bruit et qu’ils me soutiennent et que je joue une Canadienne, il faudra les laisser entrer car ils m’aident beaucoup. »