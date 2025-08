Rien ne va plus pour Jessica Pegula depuis son titre décroché sur le gazon de Bad Homburg, fin juin.

Battue dès le premier à Wimbledon et Washington, la 4e joueuse mondiale pris la porte dès le troi­sième ce vendredi, sur le WTA 1000 de Montréal, tournoi où elle était tenante du titre.

Face à la reve­nante, Anastasija Sevastova, ex‐11e et actuelle 386e, l’Américaine était pour­tant très bien partie (6−3, 2–0), avant de connaître un impro­bable trou d’air qu’elle a tenté d’ex­pli­quer en confé­rence de presse d’après match.

« C’était un match étrange. J’avais l’im­pres­sion d’avoir le contrôle total, et puis j’ai joué quelques jeux terribles. Je lui ai donné le match. Quand on laisse ses adver­saires revenir dans, elles peuvent très bien jouer. Je pense qu’elle a très bien joué dans le troi­sième set, mais oui, je pense que j’ai été plus gênée par ma perfor­mance au milieu du deuxième set. Cela ne s’est pas très bien passé. Je n’ai pas l’im­pres­sion de jouer un bon tennis. J’ai beau­coup de hauts et de bas, je joue de manière bâclée, et je n’aime pas ça. Ça me dérange beau­coup. Je suis un peu perfec­tion­niste, donc je n’aime pas avoir à le dire. Il faut trouver une solu­tion, ne pas s’api­toyer sur son sort ni se trouver d’ex­cuses. Je dois trouver une solution. »