Depuis le début de la guerre en Ukraine, Marta Kostyuk avait pris comme beau­coup de ses compa­triotes la déci­sion de ne pas serrer la main aux athlètes Russes et Biélorusses, ce qui incluait forcé­ment Daria Kasatkina.

Mais la 18ème joueuse mondiale ayant pris la natio­na­lité spor­tive Australienne, la situa­tion a changé, et Kostyuk lui a donc serré la main après leur affron­te­ment à Montréal.

De quoi surprendre, mais l’Ukrainienne a tenu à expli­quer ce chan­ge­ment, en mettant en avant le courage de sa collègue.

« Certains disent que le sport devrait rester en dehors de la poli­tique. En tant qu’athlète, je crois en l’équité et le respect, mais ces prin­cipes ont peu de valeur s’ils ne s’étendent pas au‐delà du terrain. Depuis le début de la guerre, j’ai choisi de ne pas serrer la main des joueuses Russes ou Biélorusses, comme une posi­tion person­nelle contre l’agression de la Russie. Mais quand quelqu’un non seule­ment dit la vérité, en quali­fiant la Russie d’agresseur, mais agit égale­ment en consé­quence, cela mérite du respect. Daria Kasatkina s’est clai­re­ment exprimée contre la guerre et a pris la déci­sion de renoncer à sa citoyen­neté spor­tive russe. Cela demande du courage et je le recon­nais. J’espère que ce n’est pas la dernière étape, mais une partie d’un enga­ge­ment plus profond. Je soutiens l’Ukraine. »