Créée en 1892, la Coupe Rogers est une véri­table insti­tu­tion au Canada. Propriété de Tennis Canada, l’Omnium Banque Nationale est un tournoi ayant lieu chaque année alter­na­ti­ve­ment à Montréal et à Toronto. Annulé en 2020 en raison de la pandémie, l’évè­ne­ment devrait bien avoir lieu cette saison (WTA 1000 à Montréal et Masters 1000 à Toronto du 7 au 15 août) mais Tennis Canada étudie toutes les options comme celle de délo­ca­liser l’épreuve aux États‐Unis.

« Nous restons convaincus qu’il y a encore de multiples options pour nos tour­nois qui se tien­dront à Montréal et à Toronto en août, comme dans les modèles diffusés unique­ment ou à fans limités, qui ont déjà été plani­fiés en détail. Nous conti­nuons de tenir nos parte­naires corpo­ra­tifs clés, y compris la Banque Nationale et Rogers Communications, au courant des divers scéna­rios et ils demeurent favo­rables. Tennis Canada a égale­ment eu des conver­sa­tions préli­mi­naires avec l’USTA pour discuter des options qui pour­raient être dispo­nibles comme alter­na­tive aux États‐Unis. Cependant, il est impor­tant de comprendre que cela ne sera envi­sagé qu’une fois que nous aurons épuisé nos options au Canada », a notam­ment déclaré Eugène Lapierre, direc­teur du tournoi de l’Omnium Banque Nationale de Montréal via un commu­niqué publié sur le site du tournoi.