Victoria Mboko confirme son statut de nouveau phéno­mène du tennis féminin. La jeune Canadienne de 18 ans s’est quali­fiée cette nuit pour le dernier carré du WTA 1000 de Montréal, en s’im­po­sant en deux sets face à Jessica Bouzas Maneiro (6−4, 6–2).

Après avoir battu Coco Gauff, le tableau semblait plus ouvert pour Mboko, qui a saisi l’op­por­tu­nité et s’as­sure une place dans le top 50. Avant d’af­fronter Elena Rybakina en demi‐finale, elle est revenue sur cette victoire et sur son état d’es­prit global.

« Bien sûr, jouer contre Coco a été une expé­rience vrai­ment spéciale, et j’étais très heureuse d’avoir gagné ce jour‐là. Mais au bout du compte, je suis toujours en lice dans le tournoi, donc je ne suis pas allée faire la fête ou quoi que ce soit. J’étais toujours aussi concen­trée que d’habitude dans un tournoi. On parti­cipe à un tournoi parce qu’on veut le gagner. Je pense donc que j’avais simple­ment cette menta­lité. Aujourd’hui, il fallait que je rehausse mon niveau de jeu, que j’améliore mes dépla­ce­ments et que je sois plus concen­trée. Dans l’ensemble, je pense que c’était mon objectif prin­cipal tout au long du deuxième set. Je voulais vrai­ment me motiver à fond. Oui, je pense que cela a changé la donne dans le match. »