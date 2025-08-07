Véritable sensa­tion de ce tournoi de Montréal, Victoria Mboko n’est plus qu’à une victoire d’un premier titre en carrière, sur un WTA 1000, à seule­ment 18 ans.

De passage en confé­rence de presse après sa victoire renver­sante face à Elena Rybakina, la locale a été inter­rogée sur cette incroyable oppor­tu­nité de soulever un trophée de cette impor­tance devant son public.

« Je n’y avais pas pensé jusqu’à présent. J’ai l’op­por­tu­nité de remporter ce magni­fique trophée, mais j’ai encore un match à jouer. Je suis toujours concen­trée sur le présent. Je ne me concentre pas sur la fin, mais c’est évidem­ment une vision que j’ai­me­rais avoir. C’est pour cela que je joue », a déclaré celle qui ne partira évidem­ment pas favo­rite face une Naomi Osaka revenue à un niveau impressionnant.