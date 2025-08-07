Véritable sensation de ce tournoi de Montréal, Victoria Mboko n’est plus qu’à une victoire d’un premier titre en carrière, sur un WTA 1000, à seulement 18 ans.
De passage en conférence de presse après sa victoire renversante face à Elena Rybakina, la locale a été interrogée sur cette incroyable opportunité de soulever un trophée de cette importance devant son public.
« Je n’y avais pas pensé jusqu’à présent. J’ai l’opportunité de remporter ce magnifique trophée, mais j’ai encore un match à jouer. Je suis toujours concentrée sur le présent. Je ne me concentre pas sur la fin, mais c’est évidemment une vision que j’aimerais avoir. C’est pour cela que je joue », a déclaré celle qui ne partira évidemment pas favorite face une Naomi Osaka revenue à un niveau impressionnant.
