En passant de la 333e place mondiale début janvier à la 85e cette semaine, Victoria Mboko est sans nulle doute la grande révé­la­tion de cette saison 2025 sur le circuit WTA.

Et après s’être quali­fiée pour son premier huitième de finale en Masters 1000, chez elle, au Canada, à Montréal, où elle sera opposée cette nuit à Coco Gauff, la joueuse de 18 ans s’est exprimée sur cette deuxième confron­ta­tion face à l’Américaine, trois mois après lui avoir pris un set à Rome.

« Je vais aborder ce match comme je le fais habi­tuel­le­ment. Je vais me présenter avec ma façon de jouer et j’es­père que tout ira bien. J’ai vrai­ment hâte d’y être. Elle est la tête de série numéro 1 de ce tournoi. J’ai déjà joué contre elle et je sais à quoi m’at­tendre. Je m’at­tends à un combat acharné. C’est toujours formi­dable de jouer contre des athlètes et des joueuses aussi incroyables qu’elle. Je pense que ce sera encore une fois une expé­rience très amusante. »