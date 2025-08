Annoncée depuis des mois comme l’une des joueuses les plus promet­teuses du tennis mondial, notam­ment lors­qu’elle surdo­mi­nait le circuit ITF, Victoria Mboko est en train de confirmer son immense potentiel.

Et la Canadienne a le sens du timing puis­qu’elle s’est quali­fiée pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d’un WTA 1000, chez elle, à Montréal.

Pourtant opposée à la très en forme, Marie Bouzkova (39e), récente lauréate du tournoi de Prague, la jeune joueuse de 18 ans a fait imploser la Tchèque en lui infli­geant notam­ment une bulle dans le dernier set : 1–6, 6–3, 6–0.

