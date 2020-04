Le directeur de la Coupe Rogers a expliqué lors de la publication d’un communiqué de presse le pourquoi de cette annulation : « Si au début de la crise de la COVID-19 nous espérions que la situation puisse se résorber à temps pour permettre la présentation de notre tournoi comme prévu initialement au calendrier, nous savions que les chances étaient de plus en plus minces au cours des dernières semaines. Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés. Ce n’est donc pas de gaieté de cœur que nous accueillons cette nouvelle, mais nous savons que cette décision était devenue nécessaire. Nous tenons à remercier tous nos clients et nos partenaires pour leur collaboration et leur soutien dans ces moments difficiles. Soyez assurés que nous travaillerons d’arrache-pied dans les mois à venir pour faire de notre prochain tournoi une grande fête collective durant laquelle nous pourrons célébrer le sport et le plaisir de se retrouver. ». Reste maintenant à avoir si le tournoi masculin aura lieu, pour l’instant rien n’a été annoncé officiellement en terme d’annulation ou de report.