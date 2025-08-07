Qualifiée pour sa première finale en Masters 1000 depuis mars 2022, Naomi Osaka s’apprête à défier la locale Victoria Mboko en finale du tournoi de Montréal. Consciente de l’énorme soutien que va recevoir son adversaire, la Japonaise a fait passer un petit message au public québécois en conférence de presse.
« Écoutez, c’est une Canadienne. J’ai entendu les applaudissements. Je suis sûre que ce sera très animé. Mais j’apprécie vraiment ces encouragements parce qu’ils signifient que le public s’investit dans le match. Mais j’espère que certaines personnes, comme une ou deux, m’encourageront également. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 15:54