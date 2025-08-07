AccueilWTAWTA - MontréalLe message de Naomi Osaka au public avant d'affronter la locale Victoria...
Le message de Naomi Osaka au public avant d’af­fronter la locale Victoria Mboko en finale : « J’espère que certaines personnes, peut‐être une ou deux, m’en­cou­ra­ge­ront également »

Qualifiée pour sa première finale en Masters 1000 depuis mars 2022, Naomi Osaka s’ap­prête à défier la locale Victoria Mboko en finale du tournoi de Montréal. Consciente de l’énorme soutien que va rece­voir son adver­saire, la Japonaise a fait passer un petit message au public québé­cois en confé­rence de presse. 

« Écoutez, c’est une Canadienne. J’ai entendu les applau­dis­se­ments. Je suis sûre que ce sera très animé. Mais j’ap­précie vrai­ment ces encou­ra­ge­ments parce qu’ils signi­fient que le public s’in­vestit dans le match. Mais j’es­père que certaines personnes, comme une ou deux, m’en­cou­ra­ge­ront également. »

