Alors qu’Eugénie Bouchard a créé la surprise cette nuit en s’im­po­sant face à la 82e mondiale, Emiliana Arango, au premier tour du WTA 1000 de Montréal, repous­sant ainsi la date de son départ offi­ciel à la retraite, sa jeune compa­triote, Leylah Fernandez, récem­ment titré à Washington, lui a rendu un très belle hommage avant la rencontre.

« J’ai vu Eugénie très briè­ve­ment avant son match de double. Je l’ai saluée. Je suis très triste qu’elle quitte le tennis. C’est une très, très bonne joueuse et une légende du tennis cana­dien. Elle a vrai­ment donné beau­coup de confiance aux jeunes comme moi, et je suis sûre qu’elle l’a fait à d’autres jeunes filles et même à des garçons. Elle nous a donc donné beau­coup de moti­va­tion pour pour­suivre sur cette voie diffi­cile. Mais c’est une légende, et je suis heureuse qu’elle ait l’op­por­tu­nité de disputer ces derniers matchs ici, à Montréal, là où tout a commencé pour elle. »