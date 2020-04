Mauvaise nouvelle pour Montréal qui devait accueillir le tournoi WTA du 7 au 16 août. Le gouvernement du Québec a décidé d’interdire la tenue des événements sportifs et culturels jusqu’au 31 août 2020. Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada et directeur de la Coupe Rogers, a réagi à cette annonce : « Nous comprenons la décision du gouvernement du Québec qui se doit de penser à la sécurité et à la santé des Québécoises et des Québécois. Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés et nos décisions iront donc en ce sens. Nous travaillerons avec la WTA pour faire une annonce officielle sur le statut de la Coupe Rogers dès demain (lire ce samedi). »

Eugène Lapierre n’exclut pas un report bien que celui-ci semble difficile à mettre en place. Cette décision du gouvernement du Québec ne concerne pas le Masters 1000 de Toronto qui se situe dans l’état de l’Ontario. Mais le signal n’est pas positif.