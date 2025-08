La sépa­ra­tion entre Naomi Osaka et Patrick Mouratoglou a fait couler pas mal d’encre dans les coulisses de la WTA.

En revanche, depuis l’éviction de l’entraîneur fran­çais, la Japonaise enchaîne les succès au tournoi de Montréal. Après sa victoire contre Sevastova en deux sets secs (6−1, 6–0), elle est revenue sur les objec­tifs qu’elle s’est fixés pour la suite de sa saison :

« Je suis très contente, sans aucun doute. Je pense qu’au­jourd’hui, c’était plus rapide que prévu, mais je suis très satis­faite de la stra­tégie et j’ai vrai­ment hâte de disputer mon prochain match. C’est bizarre. J’en ai parlé à mon père, et il m’a dit qu’être en bonne santé et heureux était déjà une forme de réus­site. Je suis d’ac­cord, mais j’en veux plus. Bien sûr, j’ai­me­rais gagner des tour­nois du Grand Chelem, bien sûr, j’ai­me­rais être dans le top 10, mais je pense qu’il faut y aller étape par étape et me fixer des objec­tifs plus modestes, qui devien­dront plus ambi­tieux. Être en quarts de finale ici est un trem­plin vers, je l’es­père, les demi‐finales et la finale, alors je vais essayer de voir les choses sous cet angle. »

Actuellement 49e mondiale, la Japonaise peut petit à petit se rappro­cher du Top 10 en cas de bons résul­tats lors de cette deuxième partie de saison, notam­ment avec la tournée sur dur qui se déroule en Amérique du Nord.

Au prochain tour, elle affron­tera la très en forme Elina Svitolina, contre qui elle détient un bilan positif de 4 victoires contre 3 pour l’Ukrainienne.