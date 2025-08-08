Naomi Osaka rêvait de retrouver le goût d’un grand titre, mais cette nuit, malgré le gain du premier set, elle n’a pas tenu la distance face à la sensationnelle Victoria Mboko (6−2, 4–6, 1–6).
Une défaite que la Japonaise a visiblement eu du mal à avaler sur le moment, puisque son discours sur le court à été très bref, et elle a même zappé la conférence de presse. Problème, Osaka n’a même pas félicité son adversaire. Elle a ensuite rattrapé le coup avec une déclaration tardive, mais l’attitude de départ n’en reste pas moins déplorable.
Naomi Osaka says she forgot to congratulate Victoria Mboko on the court during the trophy ceremony after the Montreal final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025
“Obviously it’s not the result you would have wanted today, but it’s been such an incredible week. You know, back in a 1000 final, and like you were… pic.twitter.com/wGrp9f43hB
« Je trouve ça un peu drôle. Ce matin, j’étais très reconnaissante. Je ne sais pas pourquoi mes émotions ont changé si rapidement, mais je suis vraiment heureuse d’avoir joué la finale. Je pense que Victoria a vraiment bien joué. J’ai complètement oublié de la féliciter sur le court. Oui, je veux dire, elle a été vraiment incroyable. »
