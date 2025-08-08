AccueilWTAWTA - MontréalNaomi Osaka s'excuse, mais ça ne pardonne pas tout : « J'ai...
Naomi Osaka s’ex­cuse, mais ça ne pardonne pas tout : « J’ai complè­te­ment oublié de la féli­citer sur le court »

Naomi Osaka rêvait de retrouver le goût d’un grand titre, mais cette nuit, malgré le gain du premier set, elle n’a pas tenu la distance face à la sensa­tion­nelle Victoria Mboko (6−2, 4–6, 1–6).

Une défaite que la Japonaise a visi­ble­ment eu du mal à avaler sur le moment, puisque son discours sur le court à été très bref, et elle a même zappé la confé­rence de presse. Problème, Osaka n’a même pas féli­cité son adver­saire. Elle a ensuite rattrapé le coup avec une décla­ra­tion tardive, mais l’at­ti­tude de départ n’en reste pas moins déplorable.

« Je trouve ça un peu drôle. Ce matin, j’étais très recon­nais­sante. Je ne sais pas pour­quoi mes émotions ont changé si rapi­de­ment, mais je suis vrai­ment heureuse d’avoir joué la finale. Je pense que Victoria a vrai­ment bien joué. J’ai complè­te­ment oublié de la féli­citer sur le court. Oui, je veux dire, elle a été vrai­ment incroyable. »

