Victoria Mboko est la sensa­tion de l’année 2025 sur le circuit WTA, et elle choisit bien son moment pour un premier beau parcours en WTA 1000, à domi­cile, au Canada.

Avant d’af­fronter Coco Gauff, sa coach, Nathalie Tauziat, ancienne N°3 mondiale, a exprimé toute sa fierté et son ambi­tion, expli­quant que sa joueuse n’avait aucune limite.

« Je connais Vicky depuis ses 14 ans. Sa façon de frapper la balle est impres­sion­nante, elle a de superbes coups. Cette année, elle s’est investie à fond dans son projet dès le début ; on lui demande des choses qui ne sont pas faciles pour une jeune de 18–19 ans, mais elle les fait. Elle sait pour­quoi elle est là et elle persé­vère. L’important pour nous est de la garder en bonne santé, sans bles­sure. Ce n’est pas qu’elle joue mieux, elle est juste capable de jouer à ce niveau. Elle est au niveau des meilleures. Si elle est en bonne santé, travaille dur et main­tient sa routine, elle peut battre n’importe qui. »