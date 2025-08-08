Victoria Mboko est la sensa­tion de cette dernière semaine.

En effet, après avoir remporté cette nuit son premier titre WTA au Masters 1000 de Montréal, la locale a franchi un cap que personne n’attendait aussi rapidement.

Qui de mieux placé que sa coach, l’an­cienne joueuse fran­çaise Nathalie Tauziat, pour s’exprimer sur la Canadienne ? Elle est revenue pour nos confrères de L’Équipe sur la réus­site de sa joueuse :

« On savait qu’elle avait un poten­tiel mais ce qu’on ne savait pas c’est que ça allait arriver si vite, explique Tauziat. Quand on l’a récu­péré en novembre, elle était 350. On savait qu’elle avait le poten­tiel pour être Top 100, même pas besoin d’être du métier pour s’en rendre compte je pense. De là à ce qu’elle explose tous les objec­tifs qu’on s’était fixés, peut‐être pas… C’était la première fois qu’elle jouait le tournoi ici donc on ne savait pas trop comment elle allait prendre la pres­sion de jouer chez elle. Finalement, elle l’a prise très, très bien. »

En passant de promesse à révé­la­tion, la Canadienne désor­mais 24e mondiale a écla­boussé le tournoi de son talent à domicile.

Reste à voir où la suite des événe­ments l’amènera, avec l’US Open en ligne de mire, où peu de joueuses souhai­te­ront la retrouver dans leur partie de tableau.