Victoria Mboko est la sensation de cette dernière semaine.
En effet, après avoir remporté cette nuit son premier titre WTA au Masters 1000 de Montréal, la locale a franchi un cap que personne n’attendait aussi rapidement.
Qui de mieux placé que sa coach, l’ancienne joueuse française Nathalie Tauziat, pour s’exprimer sur la Canadienne ? Elle est revenue pour nos confrères de L’Équipe sur la réussite de sa joueuse :
« On savait qu’elle avait un potentiel mais ce qu’on ne savait pas c’est que ça allait arriver si vite, explique Tauziat. Quand on l’a récupéré en novembre, elle était 350. On savait qu’elle avait le potentiel pour être Top 100, même pas besoin d’être du métier pour s’en rendre compte je pense. De là à ce qu’elle explose tous les objectifs qu’on s’était fixés, peut‐être pas… C’était la première fois qu’elle jouait le tournoi ici donc on ne savait pas trop comment elle allait prendre la pression de jouer chez elle. Finalement, elle l’a prise très, très bien. »
En passant de promesse à révélation, la Canadienne désormais 24e mondiale a éclaboussé le tournoi de son talent à domicile.
Reste à voir où la suite des événements l’amènera, avec l’US Open en ligne de mire, où peu de joueuses souhaiteront la retrouver dans leur partie de tableau.
Publié le vendredi 8 août 2025 à 18:15