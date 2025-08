Vainque par Belinda Bencic au deuxième tour du WTA 1000 de Montréal, Eugénie Bouchard termine donc sa carrière chez elle, au Canada.

L’ancienne fina­liste de Wimbledon pense déjà à la suite, et a décidé de tenter sa chance à la fin de sa confé­rence de presse, en deman­dant aux jour­na­listes présents si ils n’avaient pas une possi­bi­lité d’embauche.

Eugenie Bouchard in final career presser



“Montreal is where I was born & raised, so this just feels right. I missed out because I didn’t go to college or school, so that could be an option. Diving into tv stuff is some­thing I enjoy. Are any of you guys hiring?”😂



