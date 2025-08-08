Si on peut aisé­ment comprendre que Naomi Osaka était extrê­me­ment déçue après sa défaite en finale du WTA 1000 de Montréal face à l’im­pres­sion­nante locale, Victoria Mboko, ne pas féli­citer cette dernière lors de la remise des prix est un manque évident de classe.

Et si la Japonaise a plaidé l’oubli en confé­rence de presse d’après match, les critiques ont logi­que­ment fusé. Jamais la dernière pour dire ce qu’elle pense, Rennae Stubbs n’a pas manqué d’in­ter­peller la quadruple lauréate en Grand Chelem sur son compte Twitter.

But the way Naomi handled it in the end, was a little 😳 . When u think about all the things she has gone thru, the big matches she’s won, that was a capi­tu­la­tion & the speech😳! 2 not congra­tu­late Vicky, who’s looked up to u her whole career & just won this massive 🏆 was sad. — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) August 8, 2025

« Mais la façon dont Naomi a géré la situa­tion à la fin était un peu surpre­nante. Quand on pense à tout ce qu’elle a traversé, les grands matchs qu’elle a gagnés, c’était une capi­tu­la­tion & le discours ! Ne pas féli­citer Vicky, qui t’a admirée toute sa carrière & qui vient de remporter ce gigan­tesque, c’était triste. »