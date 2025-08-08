Si on peut aisément comprendre que Naomi Osaka était extrêmement déçue après sa défaite en finale du WTA 1000 de Montréal face à l’impressionnante locale, Victoria Mboko, ne pas féliciter cette dernière lors de la remise des prix est un manque évident de classe.
Et si la Japonaise a plaidé l’oubli en conférence de presse d’après match, les critiques ont logiquement fusé. Jamais la dernière pour dire ce qu’elle pense, Rennae Stubbs n’a pas manqué d’interpeller la quadruple lauréate en Grand Chelem sur son compte Twitter.
But the way Naomi handled it in the end, was a little 😳 . When u think about all the things she has gone thru, the big matches she’s won, that was a capitulation & the speech😳! 2 not congratulate Vicky, who’s looked up to u her whole career & just won this massive 🏆 was sad.— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) August 8, 2025
« Mais la façon dont Naomi a géré la situation à la fin était un peu surprenante. Quand on pense à tout ce qu’elle a traversé, les grands matchs qu’elle a gagnés, c’était une capitulation & le discours ! Ne pas féliciter Vicky, qui t’a admirée toute sa carrière & qui vient de remporter ce gigantesque, c’était triste. »
