Alors que Naomi Osaka s’est qualifiée cette nuit pour les demi‐finales du WTA 1000 de Montréal, une première pour la Japonaise dans cette catégorie de tournoi depuis 2022, plusieurs observateurs n’hésitent pas à pointer du doigt Patrick Mouratoglou, récemment remercié par la Japonaise de son poste d’entraîneur.
C’est notamment le cas de Rick Macci, ex‐coach des soeurs Williams, qui semblait attendre ce moment depuis longtemps.
Osaka is competing better and ripping the forehand like Federer. She has more belief and that triggers a big relief. With the long overdue coaching change she has found that explosive Naomi range. She is fighting till the end and is heading towards the top ten. @naomiosaka— Rick Macci (@RickMacci) August 6, 2025
« Osaka joue mieux et frappe le coup droit comme Federer. Elle a plus de confiance et cela déclenche un grand soulagement. Avec le changement d’entraîneur qui s’imposait depuis longtemps, elle a retrouvé cette explosivité propre à Naomi. Elle se bat jusqu’au bout et se dirige vers le top dix. Un mot peut changer d’un coup. Un mot peut vous rendre confiant. Un entraîneur peut changer une carrière. Avec Naomi et son passé éprouvé, elle se dirige très vite vers le top 10. »
Publié le mercredi 6 août 2025 à 13:13