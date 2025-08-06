Alors que Naomi Osaka s’est quali­fiée cette nuit pour les demi‐finales du WTA 1000 de Montréal, une première pour la Japonaise dans cette caté­gorie de tournoi depuis 2022, plusieurs obser­va­teurs n’hé­sitent pas à pointer du doigt Patrick Mouratoglou, récem­ment remercié par la Japonaise de son poste d’entraîneur.

C’est notam­ment le cas de Rick Macci, ex‐coach des soeurs Williams, qui semblait attendre ce moment depuis longtemps.

Osaka is compe­ting better and ripping the fore­hand like Federer. She has more belief and that trig­gers a big relief. With the long overdue coaching change she has found that explo­sive Naomi range. She is figh­ting till the end and is heading towards the top ten. @naomiosaka — Rick Macci (@RickMacci) August 6, 2025

« Osaka joue mieux et frappe le coup droit comme Federer. Elle a plus de confiance et cela déclenche un grand soula­ge­ment. Avec le chan­ge­ment d’en­traî­neur qui s’im­po­sait depuis long­temps, elle a retrouvé cette explo­si­vité propre à Naomi. Elle se bat jusqu’au bout et se dirige vers le top dix. Un mot peut changer d’un coup. Un mot peut vous rendre confiant. Un entraî­neur peut changer une carrière. Avec Naomi et son passé éprouvé, elle se dirige très vite vers le top 10. »