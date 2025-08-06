AccueilWTAWTA - MontréalRick Macci vise Patrick Mouratoglou : "Avec le changement d'entraîneur qui s'imposait...
WTA - Montréal

Rick Macci vise Patrick Mouratoglou : « Avec le chan­ge­ment d’en­traî­neur qui s’im­po­sait depuis long­temps, Naomi Osaka a retrouvé toute son explosivité »

Thomas S
Par Thomas S

-

31

Alors que Naomi Osaka s’est quali­fiée cette nuit pour les demi‐finales du WTA 1000 de Montréal, une première pour la Japonaise dans cette caté­gorie de tournoi depuis 2022, plusieurs obser­va­teurs n’hé­sitent pas à pointer du doigt Patrick Mouratoglou, récem­ment remercié par la Japonaise de son poste d’entraîneur.

C’est notam­ment le cas de Rick Macci, ex‐coach des soeurs Williams, qui semblait attendre ce moment depuis longtemps. 

« Osaka joue mieux et frappe le coup droit comme Federer. Elle a plus de confiance et cela déclenche un grand soula­ge­ment. Avec le chan­ge­ment d’en­traî­neur qui s’im­po­sait depuis long­temps, elle a retrouvé cette explo­si­vité propre à Naomi. Elle se bat jusqu’au bout et se dirige vers le top dix. Un mot peut changer d’un coup. Un mot peut vous rendre confiant. Un entraî­neur peut changer une carrière. Avec Naomi et son passé éprouvé, elle se dirige très vite vers le top 10. »

Publié le mercredi 6 août 2025 à 13:13

Article précédent
Rublev, battu par Fritz en quarts : « C’est impos­sible de jouer au tennis ici »
Article suivant
Aryna Sabalenka n’a vrai­ment pas de chance

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.