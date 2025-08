Elena Rybakina, quali­fiée en demi‐finale du WTA 1000 de Montréal, aura fort à faire lors de son prochain match, face à la locale Victoria Mboko, qui, du haut de ses 18 ans, impres­sionne par sa puis­sance et sa matu­rité, mais qui avait perdu la semaine dernière face à la Kazakhe.

Rybakina a bien sûr beau­coup plus d’ex­pé­rience, et ne veux pas se laisser emporter par l’en­goue­ment du public. Elle s’at­tend à un match diffi­cile, consciente des qualités de son adver­saire, mais veut avant tout se concen­trer sur son tennis.

Elena Rybakina on facing Victoria Mboko next in Montreal, ‘She’s dange­rous… she has nothing to lose’



“What stood out about Victoria when you faced her last in Washington?”



Elena : “Yeah, she’s a tough opponent. She has really good strokes, and she plays fast, and she has really… pic.twitter.com/AKYHW190lE