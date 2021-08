Le tirage au sort du WTA 1000 de Montréal a eu lieu ce samedi et, en l’ab­sence de Barty, Osaka et Swiatek, le tableau est parti­cu­liè­re­ment homogène.

Tête de série numéro une, Aryna Sabalenka affron­tera dès son entrée en lice Yastremska ou Stephens. Loin d’être une forma­lité pour la Biélorusse qui est égale­ment dans la même partie de tableau que Pliskova et Muguruza.

Tête de série numéro 2, la locale Bianca Andreescu n’a pas non plus été gâtée puis­qu’elle devrait affronter soit Kasatkina, fina­liste à San José, soit l’impressionnante Ons Jabeur. On a déjà vu plus facile comme tirage pour une deuxième tête de série.

Les quarts de finale poten­tiels :

Aryna Sabalenka – Victoria Azarenka

Karolina Pliskova – Garbine Muguruza

Petra Kvitova – Elina Svitolina

Simna Halep – Bianca Andreescu

Les premiers tours à ne pas manquer :

Stephens – Yastremska

Kudermetova – Putintseva

Rybakina – Samsonova

Gauff – Sevastova

Mertens – Giorgi

Zhang – Konta

Kontaveit – Pegula

Martic – Kasatkina