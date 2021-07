Ce mercredi, la liste d’en­trée pour le WTA 1000 de Montréal (du 7 au 15 août) est tombée. Si 18 des 20 meilleures joueuses du monde sont pour le moment annon­cées, le vice‐président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, a néan­moins annoncé que seule­ment 5000 personnes seront auto­ri­sées sur le site de l’évènement.

« Nous n’avons besoin que d’une auto­ri­sa­tion finale, celle de l’Agence de santé publique du Canada. Tout ce qu’on entend pointe dans la bonne direc­tion. On se sent très confiants. C’est comme si on menait 5–0 au troi­sième set, a t‑il avancé. Ça va être un tournoi complè­te­ment hors de l’ordinaire. On va le vivre et on va essayer de s’amuser le plus possible. C’est certain qu’on va avoir de grands matchs avec la liste qu’on a présentée aujourd’hui. »

Découvrez la liste d’en­trée complète ci‐dessous :