Elina Svitolina réalise une année 2025 plutôt impres­sion­nante, et est sans aucun doute une des joueuses les plus régu­lières du circuit. En battant Amanda Anisimova, récente fina­liste de Wimbledon, l’Ukrainienne s’est assurée sa place en quart de finale au WTA 1000 de Montréal.

Alors qu’elle affron­tera Naomi Osaka, une autre joueuse très offen­sive, la femme de Gaël Monfils a expliqué qu’elle était heureuse d’avoir eu un premier bon test face à Anisimova.

Elina Svitolina on beating Amanda Anisimova to reach Montreal QF



“It was a great perfor­mance from me tonight. I’m happy I could play well and move well because Amanda is such a big striker. I had to be physi­cally strong. Very happy I could do it well today.” ❤️



