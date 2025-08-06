Alors qu’elle n’avait jamais atteint le moindre quart de finale en WTA 1000 pendant sa collaboration avec Patrick Mouratoglou (de septembre 2024 à juillet 2025), Naomi Osaka s’est qualifiée cette nuit pour les demi‐finales à Montréal après une victoire impressionnante contre Elina Svitolina : 6–2, 6–2, en 1h10.
S’il ne faut pas nécessairement y voir une corrélation directe, c’est en tout cas un curieux hasard alors que la Japonaise semblait stagner ces derniers mois sous la houlette de l’entraîneur tricolore.
Interrogée à l’issue de la rencontre, celle qui reviendra parmi le Top 30 à l’issue du tournoi a fait part de son enthousiasme. « Je prends beaucoup de plaisir à jouer et je suis vraiment contente d’être ici. En vérité, je me sens plus heureuse quand je gagne, mais c’est la réalité d’un athlète. Bien sûr, je crois aussi que je gagne parce que je suis plus heureuse maintenant ; c’est un sentiment qui se répercute. C’est difficile d’y penser, mais je me sens plus en paix avec moi‐même et avec mes attentes pour cette partie de la saison. Je n’avais pas ressenti cela depuis l’Open d’Australie, car il y a des tournois où je sais que je vais être confiante et donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le mercredi 6 août 2025 à 10:40