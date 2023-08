Agée de 43 ans, Venus est bien présente à Montréal où elle n’a jamais réalise des grandes choses. Toujours aussi enthou­siaste, Venus est fidèle à elle‐même et ne parle toujours pas de retraite.

« Je suis sur le circuit depuis si long­temps…. Mais j’ai l’im­pres­sion qu’il me reste encore beau­coup de chemin à parcourir. Par exemple, j’ai rare­ment pu concourir en pleine forme ici au Canada et j’ai hâte de faire de mon mieux lors de cette édition », a déclaré la fina­liste de 2014. « J’aime ce sport par‐dessus tout, j’aime ce qu’il faut pour être un joueur de tennis profes­sionnel et je veux jouer un peu plus selon mes propres termes. J’ai passé trop de temps blessé ces dernières années, je ne veux pas dire au revoir à mon travail et à ma passion comme ça »