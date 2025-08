Véritable sensa­tion de ce WTA 1000 de Montréal où elle s’est quali­fiée pour les demi‐finales, Victoria Mboko s’est exprimée chez nos confrères de L’Équipe avant d’af­fronter Elena Rybakina pour une première finale sur le circuit WTA.

Et la jeune joueuse de 18 ans est notam­ment revenue sur son enfance très intense.

« Je détes­tais plus perdre que j’ai­mais gagner. En parti­cu­lier contre ma soeur (sourire). La sensa­tion de la défaite… Ça m’aide parce que j’es­saye toujours de trouver une solu­tion pour gagner. Je me réveillais à 5 heures du matin, je m’en­traî­nais de 6 à 8, j’al­lais à l’école jusqu’à 14 heures, avant un nouvel entraî­ne­ment tennis de 14h30 à 16h30 et un entraî­ne­ment physique pour terminer la journée. Ces nombreuses heures m’ont aidée, le résultat est là aujourd’hui. »