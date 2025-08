La jeune Victoria Mboko prévoyait un combat acharné face à Coco Gauff, mais elle n’aura eu besoin que de deux sets pour vaincre la tête de série N°1 de ce WTA 1000 du Canada (6−1, 6–4).

Qualifiée en quarts de finale chez elle, la jeune joueuse de 18 ans confirme les espoirs placés en elle, et s’est montrée très heureuse après sa victoire, avec une décon­trac­tion assez surprenante.

« Je ne sais même pas encore quoi dire. J’ai été un peu surprise par tout ça, tout s’est passé si vite. Il y avait beau­coup de monde. J’ai l’im­pres­sion que ce soir, j’ai un peu plus assi­milé la situa­tion, mais je suis encore un peu émue. Je suis vrai­ment heureuse et très satis­faite de la façon dont les choses se sont dérou­lées aujourd’hui. Honnêtement, je n’ai pas vrai­ment ressenti beau­coup de pres­sion. Je voulais être encore plus détendue que d’ha­bi­tude dans ce genre de situa­tions, car il était évidem­ment très impor­tant qu’elle ne soit pas devant, notam­ment dans le deuxième set, mais je voulais rester aussi calme que possible et ne pas pani­quer. Je voulais juste rester aussi solide que possible et jouer au tennis sans crainte. »