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Elena Rybakina, numéro 1 mondiale, dévoile son grand objectif : « Je vais tout donner au cours des deux semaines qui restent »

Par
Thomas S
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Battue dès son entrée en lice à Pékin et forfait dans la foulée à Wuhan, deux tour­nois de caté­gorie WTA 1000, Elena Rybakina est de retour à la compé­ti­tion cette, toujours en Chine, sur le WTA 500 de Ningbo. 

De passage en confé­rence de presse, celle qui est devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière à l’issue de son sacre à l’US Open a dévoilé son grand objectif pour cette saison. Et il est parfai­te­ment clair…

« C’est génial d’être de retour ici, à Ningbo. J’ai de très bons souve­nirs de ce tournoi, j’es­père pouvoir le remporter à nouveau. Pour l’ins­tant, je pense que le plus impor­tant pour moi est de terminer la saison en tant que numéro 1 mondiale. Je dois essayer de tout donner au cours des deux semaines qui restent, car la saison, même si elle a été couronnée de succès, a égale­ment été très longue. Je me concentre désor­mais sur ma santé, en essayant de gérer tout ce qui touche à la condi­tion physique et à la fatigue liée aux matchs, afin de terminer la saison en beauté. »

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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