Battue dès son entrée en lice à Pékin et forfait dans la foulée à Wuhan, deux tournois de catégorie WTA 1000, Elena Rybakina est de retour à la compétition cette, toujours en Chine, sur le WTA 500 de Ningbo.
De passage en conférence de presse, celle qui est devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière à l’issue de son sacre à l’US Open a dévoilé son grand objectif pour cette saison. Et il est parfaitement clair…
« C’est génial d’être de retour ici, à Ningbo. J’ai de très bons souvenirs de ce tournoi, j’espère pouvoir le remporter à nouveau. Pour l’instant, je pense que le plus important pour moi est de terminer la saison en tant que numéro 1 mondiale. Je dois essayer de tout donner au cours des deux semaines qui restent, car la saison, même si elle a été couronnée de succès, a également été très longue. Je me concentre désormais sur ma santé, en essayant de gérer tout ce qui touche à la condition physique et à la fatigue liée aux matchs, afin de terminer la saison en beauté. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 16:44