Battue dès son entrée en lice à Pékin et forfait dans la foulée à Wuhan, deux tour­nois de caté­gorie WTA 1000, Elena Rybakina est de retour à la compé­ti­tion cette, toujours en Chine, sur le WTA 500 de Ningbo.

De passage en confé­rence de presse, celle qui est devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière à l’issue de son sacre à l’US Open a dévoilé son grand objectif pour cette saison. Et il est parfai­te­ment clair…

« C’est génial d’être de retour ici, à Ningbo. J’ai de très bons souve­nirs de ce tournoi, j’es­père pouvoir le remporter à nouveau. Pour l’ins­tant, je pense que le plus impor­tant pour moi est de terminer la saison en tant que numéro 1 mondiale. Je dois essayer de tout donner au cours des deux semaines qui restent, car la saison, même si elle a été couronnée de succès, a égale­ment été très longue. Je me concentre désor­mais sur ma santé, en essayant de gérer tout ce qui touche à la condi­tion physique et à la fatigue liée aux matchs, afin de terminer la saison en beauté. »