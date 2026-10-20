C’est l’un des plus gros tournois WTA de la semaine, mais le tournoi japonais de Niigata vient de perdre l’une de ses principales têtes d’affiche.
En effet, Iga Swiatek, engagée dans la course à la qualification pour les WTA Finals, a été contrainte de déclarer forfait en raison d’une douleur persistante à la cuisse gauche.
La Polonaise, multiple lauréate en Grand Chelem, a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux, expliquant vouloir privilégier sa récupération plutôt que de prendre le risque d’aggraver sa blessure.
« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer du tournoi. J’ai souffert d’un problème persistant à ma cuisse gauche au cours des dernières semaines et je pense que me donner le temps de me reposer et de récupérer est la bonne décision… »
Un forfait lourd de conséquences puisqu’il met également fin à ses espoirs de qualification pour les WTA Finals. La Polonaise voit ainsi sa course au Masters s’arrêter prématurément, une déception supplémentaire alors que la saison touche à sa fin.
Une décision prudente à l’approche de la fin de saison, alors que les dernières échéances du calendrier se profilent.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 10:24