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Mauvaise nouvelle pour Iga Swiatek, forfait et éliminée de la course au Masters : « Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer du tournoi. J’ai souf­fert d’un problème persis­tant à ma cuisse gauche au cours des dernières semaines »

Par
Antoine Trupiano
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C’est l’un des plus gros tour­nois WTA de la semaine, mais le tournoi japo­nais de Niigata vient de perdre l’une de ses prin­ci­pales têtes d’affiche.

En effet, Iga Swiatek, engagée dans la course à la quali­fi­ca­tion pour les WTA Finals, a été contrainte de déclarer forfait en raison d’une douleur persis­tante à la cuisse gauche.

La Polonaise, multiple lauréate en Grand Chelem, a annoncé sa déci­sion sur les réseaux sociaux, expli­quant vouloir privi­lé­gier sa récu­pé­ra­tion plutôt que de prendre le risque d’ag­graver sa blessure.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer du tournoi. J’ai souf­fert d’un problème persis­tant à ma cuisse gauche au cours des dernières semaines et je pense que me donner le temps de me reposer et de récu­pérer est la bonne décision… »

Un forfait lourd de consé­quences puis­qu’il met égale­ment fin à ses espoirs de quali­fi­ca­tion pour les WTA Finals. La Polonaise voit ainsi sa course au Masters s’ar­rêter préma­tu­ré­ment, une décep­tion supplé­men­taire alors que la saison touche à sa fin.

Une déci­sion prudente à l’ap­proche de la fin de saison, alors que les dernières échéances du calen­drier se profilent.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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