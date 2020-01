Situé la semaine qui précède Roland-Garros (en même temps que les Internationaux de Strasbourg), le tournoi de Nuremberg a décidé de se retirer du calendrier féminin. L’organisation du tournoi (qui était de la catégorie « International ») a annoncé l’information via les réseaux sociaux. « Avec le retrait de notre sponsor principal, nous ne pourrons plus organiser le tournoi » précise cette annonce.

IT‘S TIME TO SAY GOODBYE… 🎾😔Lizenz für Nürnberger WTA-Turnier wurde verkauft „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und alles versucht, das Turnier in Nürnberg zu halten. Es ist uns nicht gelungen, die Veranstaltung, nach dem Rückzug unseres Hauptsponsors… pic.twitter.com/VqteZgTuhV

— NürnbergerCup (@NuernbergerCup) January 9, 2020