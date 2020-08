Nos confrères de L’Equipe ont interrogé Chloé Paquet, présente à Palerme, au sujet des conditions sanitaires mises en place par le tournoi italien.

Pour l’instant ce qui a le plus « choqué » la Tricolore, c’est la manière de réaliser le test : « La version italienne du test du Covid-19 est plus sportive, ils y vont ! Ils enfoncent bien dans le nez, ils se font plaisir. »

Si l’on oublie ce « petit incident », la Française insiste sur le fait que la WTA est au taquet : « La WTA fait de son mieux mais il y a énormément de choses à gérer. »

Enfin, elle insiste aussi sur le fait que ce tournoi aura valeur de « test » pour la suite de la saison : « La WTA nous répète que ces deux premières semaines, celle-ci à Palerme puis celle du 10 août à Lexington et Prague, vont vraiment être un test. On fait tout pour qu’il n’y ait pas de cas positif, sinon on sait que ça va être compliqué. »