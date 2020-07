Le tournoi de Palerme marquera la reprise du circuit WTA, dès le 3 août. Pour éviter une catastrophe similaire à celle de l’Adria Tour, les organisateurs s’organisent et ne laissent rien au hasard. Le plateau étant très relevé, avec notamment Simona Halep, Aryna Sabalenka ou encore Petra Martic, tous les regards seront braqués sur la ville italienne. Des regards qui seront admiratifs si tout se déroule bien, mais impitoyables si la compétition se transforme en fiasco.

Pour éviter un tel scénario, les joueuses et leurs équipes seront testées quatre jours avant le début des hostilités, puis le jour de leur arrivée. Par la suite, ces mêmes personnes se soumettront aux tests tous les quatre jours. Rappelons que le tournoi accueillera du public au fil d’une semaine dont le déroulement pourrait impacter considérablement la suite de la saison.