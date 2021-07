Qualifiée pour la première fois depuis novembre 2020 en quarts de finale d’un tournoi WTA, à Palerme, Océane Dodin a été inter­rogée par le site Tennis.com. 120e joueuse mondiale cette semaine (46e en 2017, son meilleur clas­se­ment, ndlr), la Lilloise continue de s’éclater sur le circuit en prati­quant un sport qu’elle aime malgré des derniers mois pas évidents à cause de la pandémie. Rafraichissant.

« Juste avant ce tournoi, c’était une autre période diffi­cile. Je ne me sentais pas très en confiance avec mon jeu et j’avais du mal avec mon service. Maintenant, je me sens mieux. J’ai pris une certaine confiance en prati­quant avec mon entraî­neur. Ça s’améliore de jour en jour, donc je suis juste très heureux à ce sujet », a assuré la joueuse de 24 ans avant de déclarer sa flamme à son sport : « C’est l’amour du jeu qui main­tient ma moti­va­tion intacte. C’est juste très impor­tant, et la chose la plus impor­tante pour moi. J’aime toujours le jeu et j’aime être en tournée. Bien sûr, cela a été très diffi­cile avec la situa­tion COVID, mais je pense que tout ce qui compte, c’est que nous aimons ce que nous faisons. Et c’est mon cas. »